Майк Йео: "Сент-Луис" чрезмерно предусмотрителен и осторожен"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео в преддверии шестого матча 1/4 финала Кубка Стэнли против "Нэшвилла" заявил, что его команда способна демонстрировать лучшую игру. "Предаторз" ведут в серии со счетом 3-2.

– Мы многое можем делать лучше, – приводит официальный сайт НХЛ слова Йео. – И вбрасывание, и перемещение шайбы и, конечно, игра в большинстве. Мы какие-то медлительные, чрезмерно предусмотрительные и осторожные. Из-за этого создается ощущение, что против "Сент-Луиса" не слишком-то сложно обороняться.