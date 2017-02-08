Майк Йео: "Не боимся выпускать Барбашева против любой тройки соперника"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Оттавой" (6:0) отметил, что внимательно следит за российским нападающим Иваном Барбашевым. В сегодняшней игре форвард забросил дебютную шайбу в НХЛ.

– Мне нравится нынешнее место Барабашева в составе, – приводит stltoday.com слова Йео. – Если смотреть, как наши центрфорварды провели последний матч, то Штястны забил, Лехтеря выдал одну из лучших игр за долгое время и Берглунд действовал очень уверенно. Так что Барби (Барбашев. – Прим. "СЭ") сейчас на нужном месте.

Это не означает, что он не может проложить себе путь наверх. С каждым проведенным матчем Барбашев все сильнее завоевывает доверие тренерского штаба. Сейчас мы не боимся выпускать его на лед против любой тройки соперника. Тот факт, что пока Барби не получает больше возможностей проявить себя в атаке, не означает, что уважение и доверие к нему не становятся сильнее.