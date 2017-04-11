Майк Йео: "Если все думают, что Тарасенко может один выиграть для нас серию - это не так"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео заявил, что команде не нужно надеяться лишь на россиянина Владимира Тарасенко в серии против "Миннесоты" в Кубке Стэнли. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 75 (39+36) очков.

– Будем честными, перед Тарасенко стоит трудная задача, – цитирует STL Today Йео. – Они будут жестко играть против него, будет трудно обыгрывать такие боевые команды. Если в команде все думают, что можно просто сесть и ждать, пока Влади выиграет для нас серию – этого не будет. Нам нужен каждый парень на льду, чтобы играть лучше и побеждать. Это то, к чему мы стремились весь сезон.