Майк Смит: "Ягр по-прежнему хорош, великолепен для своего возраста"

Голкипер "Калгари" Майк Смит считает, что новичок команды Яромир Ягр​ великолепен для своего возраста. 45-летний чех на этой неделе подписал однолетнее соглашение с "Флэймз" и приступил к тренировкам, но считает, что пока не готов выходить на лед.

- Ягр со мной легко разбирался в первые минуты, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Смита. - Он по-прежнему хорош, великолепен для своего возраста. Надо видеть, как он готовится к тренировке, как он настраивается. Я знаю, что он рад оказаться в команде. Я говорил с ним. А мы рады видеть его. Хорошо, что он играет за нас.