Майк Смит сменил "Аризону" на "Калгари"

Вратарь "Аризоны" Майк Смит стал игроком "Калгари", информирует официальный сайт "огоньков". "Койоты" взамен получили права на вратаря Чеда Джонсона, защитника Брэндона Хики и условный выбор в первом раунде драфта 2018 года.

35-летний голкипер выступает за "Аризону" уже шесть сезонов, а его контракт истекает через два года. В прошедшем сезоне он провел 55 матчей, в которых одержал 19 побед. Процент отраженных бросков составил 91,4, а коэффициент надежноси 2,92.

Также Смит выступал за "Тампа-Бэй" и "Даллас". Всего в НХЛ он провел 474 матча (195 побед), процент отраженных бросков составил 91,3, а коэффициент надежности 2,7.