12:22 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Смит: "Это даже хуже, чем разочарование"

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Вратарь "Аризоны" Майк Смит выразил разочарование поражением от "Коламбуса" (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом поединке голкипер отразил 58 бросков.

– "Разочарование" было бы хорошим словом для этого, но сейчас ощущение даже хуже, – цитирует официальный сайт НХЛ Смита. – Хочется, чтобы команда все-таки двигалась вперед и предпринимала шаги в правильном направлении, чтобы добиться победы. Но мы делаем шаг вперед, а потом два назад. Трудно рассчитывать на что-то, если так играешь в НХЛ.

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