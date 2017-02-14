Майк Смит, Дворак, Веси - три звезды дня НХЛ

НХЛ объявила фамилии лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате. Первой звездой признан голкипер "Аризоны" Майк Смит, отразивший все 36 бросков по своим воротам с матче против "Калгари" (5:0). Для 34-летнего вратаря это второй "сухарь" в сезоне.

Вторым лучшим игроком стал нападающий "Аризоны" Кристиан Дворак, набравший 3 (2+1) очка в этой же встрече. В текущем сезоне на счету 21-летнего хоккеиста 20 (9+11) очков в 50 матчах.

Третья звезда дня – форвард "Рейнджерс" Джимми Веси, забросивший победную шайбу в матче с "Коламбусом" (3:2). 23-летний хоккеист набрал 21 (13+80) балл в 55 играх.