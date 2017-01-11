08:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Смит: "Думал, что меня обменяют, но получил приглашение на Матч звезд"

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Вратарь "Аризоны" Майк Смит заявил, что удивился, узнав о вызове на Матч звезд НХЛ-2017. Голкипер признался, что принял звонок генерального менеджера клуба за новость о своем обмене.

– Я не хотеперезванивать Джону Чайке (генеральному менеджеру "Аризоны". – Прим. "СЭ"), когда он оставил мне голосовое сообщение, – приводит официальный сайт лиги слова Смита. – Я думал, что меня обменяли. Когда генеральный менеджер звонит тебе во время недели перерыва – это худшее, чтол  может вообще быть.

Сначала я был немного шокирован. Это особенный момент. Чем старше ты становишься, тем сильнее ты понимаешь, что твое время в НХЛ тает буквально на глазах.

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