Майк Смит: "До сих пор не верю, что забросил шайбу с 60 метров в маленькое отверстие"

Вратарь "Аризоны" Майк Смит после мастер-шоу в рамках Матча звезд-2017 заявил, что до сих пор не может поверить, что смог забросить шайбу в маленькое отверстие от линии ворот. Он отметил, что вряд ли смог повторить свое достижение.

– Забить с такого расстояния было очень круто, – приводит официальный сайт НХЛ слова Смита. – Посмотрите на выражения лиц стоявших рядом игроков! Да и самому увидеть, как шайба залетает в цель – бесценное ощущение. Рад, что моя семья присутствует и видела все своими глазами. Иначе они бы просто не поверили бы, что я это сделал.

Я и сам до сих пор не верю, что с 60 метров умудрился попасть в такое небольшое отверстие. Находился в таком же шоке, как и все остальные. Если бы мне дали сто шайб – даже не знаю, сумел бы хоть одной из них вообще в створ ворот попасть, не говоря уже о такой крохотной щелочке.