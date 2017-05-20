Майк Салливан: "Защитники "Питтсбурга" - важный фактор победы над "Оттавой"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Оттавой" (3:2) остался доволен действиями своей команды. "Пингвинз" сравняли счет в серии – 2:2.

– Сегодня наши защитники отлично поработали, хотя создавать моменты в атаке при пяти защитниках довольно проблематично, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Они принимали правильные решения и помогли нам сдерживать натиск противника, став важным фактором победы. От них многое будет зависеть и в будущем.