Майк Салливан: "В матче с "Оттавой" все пошло не так, как планировалось"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после третьего матча 1/2 финала плей-офф НХЛ против "Оттавы" (1:5, 1-2) отметил, что команде было сложно вернуться в игру после четырех пропущенных шайб в первом периоде. По его словам, игроки "Пингвинз" должны лучше реагировать на потери.

- Мы должны лучше играть при потерях шайбы, - приводит пресс-служба НХЛ слова Салливана. - Любой команде энергию придают трибуны. Особенно, в начале матча. Поэтому я думаю, что мы должны лучше реагировать на потери. Сложно пропускать много голов в первом периоде. В таком случае у команды не остается шанса. Все пошло не так, как планировалось.