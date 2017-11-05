Майк Салливан: "У "Питтсбурга" шайба не идет в ворота"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Ванкувера" (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что у игроков его команды шайба не идет в ворота. Он также добавил, что "Пингвинам" нужно более решительно действовать на льду.

Напомним, "Питтсбург" проиграл два матча подряд и четыре встречи из последних пяти.

– Мы не дали сопернику создать много моментов, а сами создавали их в большом количестве. Шайба не идет в ворота, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. - Мы не должны позволить, чтобы в нашей раздевалке появилось разочарование. Мы должны действовать на льду более решительно.

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