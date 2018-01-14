Майк Салливан: "У Малкина один из самых опасных бросков"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Детройтом" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил игру нападающего Евгения Малкина. Он подчеркнул, что у россиянина один из самых опасных бросков в хоккее.

В этой встрече Малкин забросил две шайбы и отдал две передачи. В последних трех играх он забил пять голов.

– Первое, что бросается в глаза – то, что он нацелен на бросок, а не ищет лишнюю передачу, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – У него один из самых опасных бросков в хоккее. Он будет забивать, что в последнее время и происходит.

Всего на счету Малкина в этом сезоне 46 (19+27) очков в 41 матче.