Майк Салливан: "Тренировать Малкина и Кросби – большая привилегия"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Филадельфией" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что в восторге от игры Сидни Кросби и Евгения Малкина. Оба игрока сегодня отметились голами. Россиянин идет на третьем месте в списке бомбардиров, забросив 42 шайбы.

– Я восхищаюсь тем, какие вещи делают эти ребята, – цитирует Твиттер "Питтсбурга" Салливана. – Они способны перевернуть ход встречи в одиночку. Тренировать Кросби и Малкина – большая привилегия. Могу сказать, что я не воспринимаю свою работу с ними как нечто должное.