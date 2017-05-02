Майк Салливан: "Травма Кросби? Пока нет дополнительной информации"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после третьего матча 1/4 финала плей-офф НХЛ с "Вашингтоном" (2:3 ОТ, счет в серии – 2-1) отметил, что пока нет данных о травмированных игроках. Центрфорвард "Пингвинз" Сидни Кросби получил травму верхней части тела и не смог продолжить игру. Все произошло на шестой минуте матча.

- У нас пока нет дополнительной информации по нашим травмированным, – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. - Их обследуют и тогда будет видно.

Напомним, что Кросби получил травму, когда выкатывался на пятачок и стал падать после того, как россиянин Александр Овечкин задел его клюшкой. Уже в падении он столкнулся с защитником "Вашингтона" Мэттом Нисканеном. Клюшка Нисканена угодила в правую часть головы Кросби.

Кросби упал, сначала лежал вниз лицом, потом перевернулся на левый бок, чтобы ему мог оказать первую помощь медики. Затем капитан "Питтсбурга" c помощью Патрика Хорнквиста и Рона Хэйнси ушел со льда и отправился в раздевалку.