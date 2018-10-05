Майк Салливан: "Сказал игрокам, что "Питтсбург" должен стать командой, против которой неудобно играть"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что призвал свою команду лучше контролировать шайбу. В матче регулярного чемпионата НХЛ "Питтсбург" обыграл "Вашингтон" со счетом 7:6 в овертайме.

– Я говорил своим парням, что мы должны добавить в качестве части стиля своей команды, – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – Мы должны стать командой, против которой неудобно играть, которая не позволяет себя переигрывать. Ведь один из самых простых способов облегчить игру сопернику и позволить себя одолеть – это терять шайбу.