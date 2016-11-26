Майк Салливан: "Сэйвы, которые он сделал Флери, были высший класс"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Миннесоты" (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ посетовал на несогласованность в действиях команды. По словам наставника, вратаря обвинять в пропущенных шайбах не стоит.

– Мне сложно объяснить, в чем причина этого, – цитирует Салливана пресс-служба клуба. - Если бы мог, то исправил проблему. В наших силах сделать игру более целостной и постоянной. Продолжим для этого работать. Во втором периоде игра вроде как пошла. Однако мы заработали удаление и получили гол. Момент был упущен. Что касается Флери, то все голы были почти 100-процентные шансы. Сэйвы, которые он сделал, были высший класс.