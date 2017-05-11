Майк Салливан: "Провели лучшую игру в плей-офф на данный момент"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после седьмого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:0, 4-3) отметил, что команда показала отличную игру. По его словам, подопечные умеют справляться с серьезным давлением.

– Не знаю, могу ли я словами выразить все, что думаю об этом коллективе. С тех пор, как я сюда пришел, мы прошли через очень многое, – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. – И ребята всегда правильно реагируют на происходящее, справляются со сложностями, и сегодня они сделали это снова. Они показывают максимум в самые трудные моменты, когда ставки наиболее высоки. Пожалуй, сегодня мы провели лучшую игру в плей-офф на данный момент и больше всего были похожи на тех, кем хотим быть.