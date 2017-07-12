Майк Салливан: "Полагаю, что замена Токкета на Рекки пройдет безболезненно"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что Марк Рекки сможет заменить на посту ассистента Рика Токкета, который ушел на должность наставника "Аризоны". По словам Салливана, он обеспокоен уходом Токкета, однако Рекки имеет большой кредит доверия, а игроки его уважают.

– Полагаю, что замена Токкета на Рекки пройдет безболезненно, – цитирует Салливана пресс-служба клуба. – Марк уже тренировал ребят из нашей команды. Поэтому все должно пройти естественно.

Безусловно, Токкет – отличный тренер и прекрасный человек. Его сложно заменить, но Рекки самая подходящая кандидатура, чтобы сделать это.

У нас с Токкетом были особенные отношения, мы работали много лет, поэтому его уход меня огорчает. Что касается Рекки, то у него большой кредит доверия из-за его отличной карьере игрока. Уже сейчас наши хоккеисты очень его уважают.