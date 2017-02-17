Майк Салливан: "Победная шайба Кросби теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан доволен, что Сидни Кросби забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (4:3 ОТ). Тем не менее этот факт меркнет на фоне 1000-го очка канадского форварда.

- Кросби забил победный гол. Это немного теряется на фоне того, что он набрал 1000-е очко в этом матче. Но меня это совсем не удивляет, - цитирует пресс-служба лиги Салливана. - Думаю, что для Сида нет ничего невозможного. Я считаю, что он настолько хорош.