Майк Салливан: "Питтсбургу" не терпится сыграть в третьем матче с "Нэшвиллом"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан в преддверии третьего матча финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" отметил, что у команды нет отдельных планов на домашние и выездные игры. Встреча пройдет на арене "Предаторз".

– "Пингвинз" надо играть правильно. Не знаю, это скучно или захватывающе, – приводит официальный сайт "пингвинов" слова Салливана. – У нас нет отдельных планов на домашние и выездные игры. Мы хотим всегда использовать наши сильные стороны. Нашей команде не терпится сыграть.

Напомним, что "Питтсбург" ведет в финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" со счетом 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры – в 3.00 по московскому времени.