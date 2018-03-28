08:38 | Хоккей — НХЛ

Майк Салливан: "Питтсбургу" не хватило настойчивости с "Детройтом"


Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан раскритиковал своих подопечных за игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройта" (2:5).

- Мы не играли с той настойчивостью, которая нужна для победы в этой лиге, - цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. - Если проявлять настойчивости, можно крупно проиграть, вне зависимости от соперника.

В первые два периода мы периодически атаковали, но никак не могли забить гол. Когда команда обороняется так же уверенно, как "Детройт", нужно чем-то жертвовать. Нам нужно найти решение этого вопроса.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!