Майк Салливан: "Питтсбургу" надо взять себя в руки"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после шестого матча 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона" (2:5, 3-3) отметил, что команда расстроена тем, что не удалось выиграть серию дома. По его словам, перед седьмой игрой хоккеистам необходимо сосредоточиться.

- Очень неприятно, когда есть возможность выиграть серию дома, но команда не играет так, как хочется, - приводит пресс-служба НХЛ слова Салливана. - Мы сильно разочарованы. Но сейчас нужно сосредоточиться, взять себя в руки и постараться в седьмом матче играть правильно.