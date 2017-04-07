14:42 7 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Салливан: "Питтсбург" вдохновлен тем, что серию с "Коламбусом" начнет дома"

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Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан подчеркнул, что в текущем сезоне команда хорошо выступала на домашней арене. По словам специалиста, важно, что "Пингвинз" начнут серию плей-офф с "Коламбусом" на своем льду.

- Для нас это большое достижение. Это важно, потому что дома в этом году мы играли успешно, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Мы вдохновлены тем, что нам удалось получить домашнее преимущество.

Отметим, что "Питтсбург" и "Коламбус" встретятся в плей-офф во второй раз в истории. В 2014 году "пингвины" обыграли "Блю Джэкетс" (4-2).

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/april-6-day-roundup/c-288528596

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