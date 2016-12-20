Майк Салливан: "Питтсбург" сам от себя ждет больше, чем другие"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан признался, что его команда ждет от себя больше, чем другие. Также он отметил плотность в турнирной таблице Восточной конференции.

- Надо каждый день смотреть на турнирную таблицу, - цитирует пресс-служба лиги Салливана. - Команды в нашем дивизионе играют очень удачно, и это нельзя игнорировать. Мы прежде всего стараемся думать о том, что происходит в нашей собственной раздевалке, с нашей командой, с тем, что касается непосредственно нас. Это наш главный приоритет. Мы концентрируемся на ближайшей задаче, а если конкретно, то на предстоящем матче. Я думаю, что мы сами от себя ждем больше, чем другие. Это хорошо. Это говорит о характере ребят.