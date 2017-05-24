Майк Салливан: "Питтсбург" разочарован результатом, в седьмой игре должны быть более настойчивыми"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Оттавы" (1:2, 3-3) в шестом матче финала Восточной конференции подчеркнул, что у команды многое получалось во встрече. Специалист также добавил, что в седьмой игре, которая пройдет 26 мая на домашней арене "Пингвинз", игрокам нужно быть более собранными.

– Мы не смогли завершить серию раньше? Мы играем с очень хорошей командой, – цитирует Pittsburgh Tribune-Review Салливана. – Трудно выиграть, когда противостоишь соперникам, которые находятся в безвыходном положении. Мне многое понравилось в нашей игре. Мы показали отличный старт, выигрывали вбрасывания, были в зоне соперника, бросали по воротам. Многое получалось.

Очевидно, что мы разочарованы результатом. Но не думаю, что мы будем отчаиваться из-за этого. Мы должны быть более настойчивыми в седьмой игре.