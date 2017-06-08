Майк Салливан: "Питтсбург" прибавляет с каждой игрой"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (2-2) выразил уверенность в том, что команда делает правильные выводы после двух поражений подряд. По словам специалиста, "Пингвинз" прогрессируют от игры к игре.

- Мы уверены, что сделаем правильные выводы. Так было всегда в этом сезоне, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Мы верим в наших лидеров, считаем, что у нас хороший состав. Мы понимаем сложившиеся обстоятельства и думаем, что прибавляем с каждой игрой.

В четвертой игре у нас было несколько очень хороших моментов, которыми мы не воспользовались. Однако мы считаем, что это был лучший матч серии в нашем исполнении. Мы верим в команду. Есть масса признаков, что ребята справятся с проблемами. Они не раз делали это по ходу сезона. Мы верим, что справимся и сейчас.