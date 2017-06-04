Майк Салливан: "Питтсбург" очень много позволял "Нэшвиллу"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после третьего матча финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" (1:4, счет в серии – 2-1) подчеркнул, что соперник слишком легко создавал опасные моменты. Следующая встреча пройдет в Нэшвилле в ночь на 6 июня по московскому времени и начнется в 3.00.

– Мы очень много позволяли сопернику, – приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Салливана. – Им даже не приходилось прилагать для этого особых усилий. Нужно поработать над этим. Команда обязательно посмотрит видеозапись, чтобы впредь не допускать такого. Я разочарован результатом, но это серия. Наши ребята уже проходили это.