Майк Салливан: "Питтсбург" не заслужил победы в матче с "Нью-Джерси"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил, что его команда не заслужила победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (1:3). По словам тренера, игроки "Нью-Джерси" намного лучше перемещались по площадке. Напомним, что автором единственной шайбы "Питтсбурга" стал Евгений Малкин.

Если ты не выкладываешься на все 100, если не отдаешь на льду все силы, то выиграть нельзя. Они просто больше хотели победить, – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – Хоккеисты "Нью-Джерси" действовали быстрее и постоянно оказывались первыми на шайбе. Пока не знаю почему, но у нас не было нужного движения. Могу сказать, что мы заслужили это поражение.