Майк Салливан: "Питтсбург" не всегда играл умно против "Сент-Луиса"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Сент-Луиса" (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его игроки имели хорошие моменты во встрече. Он также добавил, что команде не всегда удавалось действовать умно.

Отметим, что российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами, проведя на льду почти 20 минут, и три раза бросал во воротам соперника.

– Мы играли усердно, но не думаю, что мы всегда играли умно. Но все старались, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – У наших игроков была энергия. Мы прилично начали и имели хорошие моменты. Были просто тонны энергии на льду.