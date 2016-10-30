Майк Салливан: "Питтсбург" не показывает желаемой игры"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Филадельфией" (5:4) подчеркнул, что на данный момент его подопечные не демонстрируют желаемой игры. По словам специалиста, команда знает, что должна действовать лучше.

- Думаю, что в НХЛ способна добиваться успеха команда, грамотно использующая моменты перехода игровой инициативы, - приводит пресс-служба НХЛ слова Салливана. - Нужно находить способы вернуть лидерство, когда на тебя давят, избегая ошибок.

"Питтсбург" еще не демонстрирует желаемой игры, но мы довольны результатом. Мы добиваемся побед благодаря тому, что делаем кое-что важное в ключевые моменты. Но мы знаем, что должны действовать лучше.