Майк Салливан: "Питтсбург" не хочет быть командой, которая предоставляет сопернику шанс за шансом"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Тампы-Бэй" (4:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команде нужно лучше контролировать территорию и свои моменты. Он также добавил, что в этом случае у "Пингвинз" будет больше возможностей побеждать.

– Мы старались сыграть дисциплинированно. Мы не хотим быть командой, которая предоставляет сопернику шанс за шансом, потому что при такой игре нельзя контролировать свою судьбу, – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ. – Нам нужно лучше контролировать территорию, моменты, а также более собрано играть в защите. Тогда у нас будет больше возможностей контролировать результат.