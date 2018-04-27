Майк Салливан: "Питтсбург" контролирует только то, что может"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после первого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Вашингтона" (3:2) отметил, что команда не контролирует такие вещи, как отскоки и игру вратаря соперника. Напомним, что "Кэпиталз" в третьем периоде пропустили три шайбы за пять минут.

При этом шайба Сидни Кросби оказалась связана с ошибкой Александра Овечкина. Капитан "Столичных" должен был прерывать прострел Джейка Гюнтцеля, но от клюшки россиянина шайба отскочила точно к Кросби, который забил гол.

– Мы стараемся контролировать лишь то, что мы можем, – цитирует Салливана русскоязычная версия официального сайта НХЛ. – Мы не можем контролировать то, как играет вратарь соперников. Но я считаю, что у наших ребят хватает решимости и психологической устойчивости, чтобы играть в свою игру. В первую очередь это касается наших лидеров. Они ведут за собой остальных.