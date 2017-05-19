Майк Салливан: "Питтсбург" должен выйти на другой психологический уровень"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан хочет, чтобы его игроки в четвертом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Оттавой" шли на ворота и усложнили жизнь голкиперу соперника Крэйгу Андерсону. В среду "пингвины" уступили со счетом 1:5. Счет в серии – 2-1 в пользу "Сенаторз".

– Игроки должны выйти на другой психологический уровень, осознать, что проигрывать нельзя, приводит nhl.com/ru слова Салливана. – Нужно идти на ворота. Надо лучше закрывать обзор вратарю, действовать с большей отдачей.