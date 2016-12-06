Майк Салливан: "Питтсбург" будет разбираться с игрой в меньшинстве"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Оттавой" (8:5) подчрекнул, что замена вратаря Марка-Андре Флери была совершена, чтобы встряхнуть игроков. По его словам, это дало необходимый результат.

- Заменой Флери я хотел повлиять на ход мыслей остальных игроков, - приводит пресс-служба НХЛ слова Салливана. – Иногда в подобных случаях приходится идти на такие изменения. Периодически это может дать толчок. Очевидно, что "Питтсбург" отреагировал на замену правильно. Мы очень старались.

С меньшинством будем разбираться. "Пингвинз" обладают хорошими игроками, которые могут убивать штрафное время. Постараемся улучшить некоторые детали. Но главной задачей является привитие уверенности хоккеистам.