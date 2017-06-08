Майк Салливан: "Питтсбург" более сбалансирован, когда Кросби и Кессел играют в разных тройках"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом" (2-2) подчеркнул, что команда уже неоднократно делала изменении в составе. По его словам, именно ротация делает "Пингвинз" опасным соперником.

- Мы делали перестановки не раз, чтобы сбалансировать атаку. Именно такой баланс делает нас очень опасными, поэтому против нас тяжело играть, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Результативность третьего и четвертого звеньев сейчас крайне важна.

Когда Кросби и Кессел играли вместе в последнее время, у них были проблемы с взаимопониманием. К тому же мы считаем, что если они действуют в разных тройках, наш состав лучше сбалансирован, что доставляет соперникам массу хлопот.