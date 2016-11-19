Майк Салливан: "Пас Кросби - элитная игра элитного игрока"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (3:2 ОТ). Он выделил действия капитана команды Сидни Кросби, отдавшего голевой пас на Криса Летанга в эпизоде с победной шайбой.

- Первый период был для нас довольно успешным, - цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. - Мне понравилась игра команды, энергия, которую мы направляли в верное русло. Нам удалось забить, но мы могли сделать это больше. Они выровняли положение, но меня очень порадовали наши действия в третьем периоде.

Пас Кросби на Летанга - элитная игра элитного игрока.