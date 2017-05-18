Майк Салливан: "Оттава" не создала много моментов, но все летело в ворота "Питтсбурга"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения в третьем матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Оттавы" (1:5) отметил, что его команде необходимо выкладываться на протяжении всей игры. "Сенаторз" ведут в серии со счетом 2-1.

– Мы должны играть с первой секунды, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Быстро забитый гол на своей площадке всегда придает много сил. Поэтому нужно сразу включаться в игру.

Проще говоря, мы должны прибавить, должны полностью выкладываться. Очень тяжело играть после того, как столько пропустили в первом периоде. По сути у команды не было ни малейшего шанса. При этом я не могу сказать, что "Оттава" создали много моментов. Совсем нет. Но все летело в ворота.