Майк Салливан: "Многое понравилось в игре "Питтсбурга", но результат разочаровал"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Нэшвилла" (1:4) в четвертом матче финала плей-офф НХЛ заявил, что ему многое понравилось в игре своей команды. Специалист также добавил, что тяжело выигрывать, когда забиваешь всего один гол.

– Мне многое сегодня понравилось, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Однако с точки зрения результата я разочарован. Тяжело выигрывать, когда забиваешь один гол. Хотя сегодня, нам мой взгляд, мы создали больше опасных моментов, чем в предыдущих матчах.

"Предаторз" сравняли счет в серии – 2-2. Следующий матч пройдет 9 июня на площадке "Пингвинз".