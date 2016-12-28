08:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Салливан: "Малкин - выдающийся игрок, 800 очков в НХЛ - это очень много"

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Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Нью-Джерси" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ высоко оценил игру Евгения Малкина. Российский форвард забил гол и отдал передачу, набрав 800-е очко в НХЛ.

- Малкин - выдающийся игрок, 800 очков в НХЛ - это очень много, - цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. - Он способен брать игру на себя и делает это. Он стабилен на протяжении всего сезона, вне зависимости от соперника и того, в каких составах играем - равных или большинстве. 

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