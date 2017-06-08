Майк Салливан: "Малкин всегда очень живо ведет себя в раздевалке и вне катка"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан подчеркнул в преддверии пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом", что не заметил изменений в активности общения с журналистами нападающего Евгения Малкина. По словам специалиста, россиянин всегда ведет себя живо, и у него отличное чувство юмора.

– Я не заметил в нем особенных изменений, – приводит NHL.com/ru слова Салливана. – Мне кажется, он всегда очень живо ведет себя в раздевалке и вне катка. У него отличное чувство юмора. И я думаю, что он наслаждается партнерами. Это человек, который любит игру, и рядом с ним вообще приятно находиться.