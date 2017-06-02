Майк Салливан: "Малкин - тихий лидер "Питтсбурга", за него говорит его игра"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан отметил игру нападающего команды Евгения Малкина. 30-летний игрок в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли набрал 26 (9+17) очков и является лучшим бомбардиром лиги.

– Все наши ребята очень уважают его не только как замечательного хоккеиста, но и как отличного партнера, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Малкин мало говорит. Он тихий парень, но он очень переживает за команду и хочет, чтобы она победила.

За него говорит его игра. Он один из тех, кто может решить исход матча за одну или две смены. Наш тренерский штаб, его партнеры, руководство клуба очень уважает вклад Джино в игру команды. Он помогает нам добиваться успеха.

Малкин – тихий лидер. Он ведет за собой, показывая пример. Если он может повлиять на ход матча, забив гол в ключевой момент, он это сделает. Он один из тех хоккеистов, которые способны выстрелить в нужный момент, когда ставки высоки.

Напомним, что "Питтсбург" ведет в финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" со счетом 2-0. Третий матч состоится в ночь на 4 июня, начало игры – в 3.00 по московскому времени.