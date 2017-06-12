Майк Салливан: "Малкин и Кросби - игроки поколения"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы в Кубке Стэнли отметил, что в его команде играют два особенных игрока – нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби. Специалист считает их игроками поколения.

– Это особенные игроки, поколение, – цитирует сайт НХЛ Салливана. – Они являются элитными игроками. Они ценят друг друга.

Напомним, что "Питтсбург" обыграл "Нэшвилл" в финале Кубка Стэнли со счетом 4-2 в серии. Малкин стал первым игроком на 70 лет, который стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав больше всего штрафного времени. В 25 матчах форвард записал на свой счет 28 (10+18) очков. При этом 30-летний хоккеист набрал 53 штрафные минуты. На счету Кросби – 27 (8+19) очков в 24 встречах.