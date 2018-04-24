Майк Салливан: "Малкин и Хагелин восстановятся со дня на день"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан рассказал, что травмированные нападающие Евгений Малкин и Карл Хагелин должны вернуться в строй через несколько дней. Россиянин и швед получили повреждения в матчах первого раунда плей-офф НХЛ против "Филадельфии". Малкин выбыл в пятом матче, Хагелин – в шестом.

– И Малкин, и Хагелин восстановятся со дня на день, – цитирует официальный Твиттер "Пингвинов" Салливана. – У Джино травма нижней части туловища, у Хагги – верхней.

Напомним, "Питтсбург" выиграл серию против "Филадельфии" (4:2) и добыл путевку в полуфинал Восточной конференции. На этой стадии "Пингвины" встретятся с "Вашингтоном".