Майк Салливан: "Кросби - лучший в НХЛ в игре перед воротами"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан высоко оценил действия капитана команды Сидни Кросби в мачте регулярного чемпионата НХЛ с "Нью-Джерси" (4:3 Б). Нападающий перевел игру в овертайм, забросив шайбу за 14 секунд до конца третьего периода.

- Думаю, что Кросби лучший игрок в НХЛ в игре перед воротами, - приводит пресс-служба лиги слова Салливана. - Он прекрасно владеет клюшкой, может вытащить шайбу в большом скоплении хоккеистов. Он обладает уверенностью, которая помогает совершать правильные действия. Ему удалось забросить отличную шайбу.