Майк Салливан: "Кессел полностью отдается игре и хочет побеждать"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после второго матча 1/2 финала плей-офф НХЛ с "Оттавой" (1:0, счет в серии – 1-1) отметил настрой нападающего Фила Кессела. По словам специалиста, форвард во многом является примером для остальных. Кессел стал автором единственного гола в этой встрече, поразив ворота соперника в третьем периоде. Одним из ассистентов выступил россиянин Евгений Малкин.

– Он полностью отдается игре, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Он хочет побеждать. Честно говоря, думаю, он и остальных мотивирует.