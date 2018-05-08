Майк Салливан: "Иногда грань между победой и поражением очень тонка"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан поделился своими мыслями после поражения в серии от "Вашингтона". "Кэпиталз" выиграли серию со счетом 4-2. Команда вышла в финал Восточной конференции, где сыграет с "Тампой".

– Иногда мы учимся больше на наших неудачах, чем на победах. Все наши парни знают, как тяжело победить в плей-офф. Все команды очень хороши, – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – Граница между победой и поражением очень тонкая. Мы очень давно не проигрывали, и за это надо поблагодарить всех ребят.