Майк Салливан: "Игроки "Питтсбурга" должны выйти на другой психологический уровень"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан хочет, чтобы его игроки чаще атаковали в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ против "Оттавы". В среду "пингвины" уступили со счетом 1:5. Счет в серии – 2-1 в пользу "Сенаторз".

- Игроки должны выйти на другой психологический уровень, осознать, что проигрывать нельзя. Нужно идти на ворота, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Надо лучше закрывать обзор вратарю, действовать с большей отдачей.