Майк Салливан: "Флери и Мюррей позволяют "Питтсбургу" чувствовать себя комфортно"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Коламбусом" (3:1) в матче первого раунда плей-офф НХЛ подчеркнул, что "Пингвинз" чувствует себя комфортно, когда знает, что в его составе выступают вратари Марк-Андре Флери и Мэттью Мюррей.

По словам специалиста, современный хоккей требует, чтобы в команде было два равноценно сильных голкипера. Напомним, что Мюррей получил травму на разминке перед игрой и не попал в заявку на матч.

- То, что у нас есть Флери и Мюррей, позволяет нам чувствовать себя комфортно. Мы понимаем, что они оба основные вратари, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Салливана. - Я им всегда говорил, что они нам оба нужны. Сегодня такой хоккей.