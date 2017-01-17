Майк Салливан: "Это был один из самых сумасшедших периодов на моей памяти"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Вашингтоном" (8:7 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ поделился впечатлениями от второго периода, в котором команды забросили девять шайб. Соперники провели самый результативный период за всю историю встреч друг с другом. При этом "Питтсбургу" последний раз удавалось забить шесть голов в одном периоде 24 марта 1996 года в игре с "Рейнджерс".

- Это был один из самых сумасшедших периодов на моей памяти, - цитирует Салливана официальный сайт "Питтсбурга". - Я даже не знаю, как его оценить.